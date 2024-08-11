В бундестаге предупредили об опасных последствиях размещения ракет США в Германии

Глава немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт предупредила, что размещение дальнобойных американских ракет на территории страны превратит Германию в мишень для российских ракет. Ее слова приводит RND.

«Это оружие не закрывает брешь в обороне, оно наступательное, из-за чего Германия рискует превратиться в главную мишень для российских ядерных ракет», — считает Вагенкнехт.

По ее словам, есть причины, по которым ни одна другая страна Европы не размещает подобное вооружение на собственной территории.

До этого министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что запланированное размещение дальнобойных ракет США на территории страны связано с необходимостью сохранять баланс сил в сдерживании России.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Ранее Бербок объяснила необходимость наличия американских ракет в ФРГ угрозой от России.