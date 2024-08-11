В Германии объяснили необходимость размещения дальнобойных ракет США

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что запланированное размещение дальнобойных ракет США на территории страны связано с необходимостью сохранять баланс сил в сдерживании России. Его цитирует медиагруппа Funke.

Он напомнил, что ФРГ «давно находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки». В связи с этим, по его словам, крайне важно, чтобы Берлин «восстановил баланс сдерживания». И размещение американских ракет является важным вкладом в подобные усилия, указал Линднер.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Президент России Владимир Путин заявлял на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, что разработка ряда новых ударных систем РФ вошла в завершающую стадию, и предупредил Соединенные Штаты о зеркальных мерах в ответ на развертывание американских ракетных комплексов в мире.

Ранее решение Шольца о размещении ракет США назвали «путчеобразным».