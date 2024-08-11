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Захарова: Зеленский обнажил свою террористическую сущность

Захарова: Зеленский превратил госаппарат Украины в «террористический движок»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата страны в «террористический движок». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинский лидер «долго и небезуспешно камуфлировал свою истинную личину». «Многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения». Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что атаки ВСУ на жилые дома, спящих мирных людей в их квартирах — «несмываемое уродство терроризма».

В ночь на 11 августа Курск подвергся массированной ракетной атаке. Одна из сбитых украинских ракет упала на многоэтажный жилой дом. В результате взрыва разбиты стекла, сгорели машины. 13 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курской области сбили четыре украинские ракеты.

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