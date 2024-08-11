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В Совфеде оценили намерение Великобритании проверять беременность у мужчин

Сенатор Пушков: Британия становится страной ультралиберального террора и абсурда

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Великобритания превращается в страну «ультралиберального террора и законченного абсурда». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал сообщения о том, что в Соединенном Королевстве начали проверять мужчин на беременность.

«Британия стремительно превращается в страну ультра-либерального террора и законченного абсурда. Отныне там будут проверять мужчин на беременность. Идиотизму прогрессистов нет пределов», — написал Пушков.

По его словам, такое развитие событий – «тоже еще не предел».

До этого рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования независимо от половой принадлежности. Рентгенологи будут обязаны проверять наличие беременности всех пациентов в возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола.

Ранее Пушков предрек Британии противостояние между противниками и сторонниками ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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