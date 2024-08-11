В США сочли «жалкими» нападки Трампа на интеллектуальные способности Харрис

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала кандидата на пост в президенты Дональда Трампа за его нападки на интеллектуальные способности соперницы Камалы Харрис. Об этом сообщает MSNBC.

«Я не обращаю внимания на то, что он говорит. Это жалко», — сказала Пелоси, комментируя заявления Трампа об уровне интеллекта Камалы Харрис.

До этого Трамп заявил, что его соперница по выборной гонке Харрис «внезапно изменила свою личность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения. Он также заявлял, что Камала Харрис копирует его идеи.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно неожиданное последствие прихода Харрис к власти.