Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сочли «жалкими» нападки Трампа на интеллектуальные способности Харрис

Экс-спикер Пелоси назвала жалкими нападки Трампа на уровень интеллекта Харрис

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала кандидата на пост в президенты Дональда Трампа за его нападки на интеллектуальные способности соперницы Камалы Харрис. Об этом сообщает MSNBC.

«Я не обращаю внимания на то, что он говорит. Это жалко», — сказала Пелоси, комментируя заявления Трампа об уровне интеллекта Камалы Харрис.

До этого Трамп заявил, что его соперница по выборной гонке Харрис «внезапно изменила свою личность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения. Он также заявлял, что Камала Харрис копирует его идеи.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно неожиданное последствие прихода Харрис к власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами