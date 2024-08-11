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В США назвали неожиданное последствие прихода Харрис к власти

The Hill: приход Харрис и Уолза к власти в США станет кошмаром для свободы слова

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Nathan Howard/Reuters

Возможная победа Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза на президентских выборах в США станет кошмаром для свободы слова, поскольку они продолжат курс действующей администрации Белого дома на цензуру в печати и социальных сетях. Об этом пишет The Hill.

«На протяжении более трех лет администрация Байдена-Харрис осуществляет беспощадное наступление на свободу слова, от поддержки масштабной системы цензуры <…> до финансирования операций по внесению в черные списки групп и лиц с оппозиционными взглядами», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что президент Джо Байден сделал цензуру «центральной частью своего наследия», и Харрис поддерживает этот курс. Как следует из текста, ее кандидат в вице-президенты также выступает за ряд ограничений для СМИ и социальных сетей.

«Будучи вице-президентом, Харрис долгое время поддерживала эту политику против свободы слова. Присоединение Уолза завершает идеальный кошмар для защитников свободы слова», — пишет The Hill.

До этого сообщалось, что Харрис выбрала кандидатом на роль вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолза. Что означает заблаговременное выдвижение Харрис и как поможет ей выиграть Уолз — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее соратник Трампа раскритиковал кандидата в вице-президенты Харрис из-за военной службы.

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