Соратник Трампа раскритиковал кандидата в вице-президенты Харрис из-за военной службы

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс раскритиковал своего коллегу от Демократической партии Тима Уолза из-за его военной карьеры. Об этом пишет Politico.

Вэнс обвинил Уолза в том, что тот ушел в отставку после более двадцати лет военной службы, чтобы якобы избежать отправки в Ирак.

«Он [Уолз] не провел ни одного дня в зоне боевых действий. Не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь… Мне было бы стыдно, если бы я был на его месте и врал о своей военной службе, как он», — сказал Вэнс.

Как напоминает Politico, Джеймс Вэнс служил в Корпусе морской пехоты США, и был направлен военным корреспондентом в Ирак, где находился до 2007 года. В боевых действиях участия он не принимал. Также, отмечает издание, что нет каких-либо доказательств того, что Уолз ушел из армии, чтобы избежать отправки в Ирак.

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