Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западный журналист заявил, что Путина не хотят слушать в США и ЕС

Журналист Боуз: Путин озвучивает суровую правду о США и ЕС

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Запад не хочет, чтобы граждане Соединенных Штатов Америки и Евросоюза слушали российского президента Владимира Путина, поскольку он озвучивает неприятную правду о Вашингтоне и Брюсселе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин. — «Газета.Ru») хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним», — заявил журналист.

К посту Боуз прикрепил ролик с выступлением Путина на Валдайском форуме. Там российский лидер напомнил о применении США ядерного оружия против Японии в 1945 году.

Путин также отметил, что военной целесообразности для сброса ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не было.

6 и 9 августа 1945 года США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы — «Малыша» и «Толстяка». Взрывы уничтожили большую часть этих населенных пунктов, точное число отнятых жизней неизвестно до сих пор. В среднем считается, что их не менее 200 тысяч. Еще большее количество людей оказалось покалечено и осталось без дома.

Многие десятилетия миллионы граждан США считают, что именно этот поступок якобы смог остановить войну и таким образом спасли жизни как американцев, так и японцев. Однако выжившие не согласны с тем, что миру были необходимы такие жертвы.

Ранее премьер Японии не упомянул об ответственности США на памятной церемонии в Нагасаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами