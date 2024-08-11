Западный журналист заявил, что Путина не хотят слушать в США и ЕС

Запад не хочет, чтобы граждане Соединенных Штатов Америки и Евросоюза слушали российского президента Владимира Путина, поскольку он озвучивает неприятную правду о Вашингтоне и Брюсселе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что он (Путин. — «Газета.Ru») хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним», — заявил журналист.

К посту Боуз прикрепил ролик с выступлением Путина на Валдайском форуме. Там российский лидер напомнил о применении США ядерного оружия против Японии в 1945 году.

Путин также отметил, что военной целесообразности для сброса ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не было.

6 и 9 августа 1945 года США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы — «Малыша» и «Толстяка». Взрывы уничтожили большую часть этих населенных пунктов, точное число отнятых жизней неизвестно до сих пор. В среднем считается, что их не менее 200 тысяч. Еще большее количество людей оказалось покалечено и осталось без дома.

Многие десятилетия миллионы граждан США считают, что именно этот поступок якобы смог остановить войну и таким образом спасли жизни как американцев, так и японцев. Однако выжившие не согласны с тем, что миру были необходимы такие жертвы.

Ранее премьер Японии не упомянул об ответственности США на памятной церемонии в Нагасаки.