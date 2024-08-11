В Японии заявили, что Украина может распасться на три части

Бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того заявил, что Украина может распасться на три части, если не будет мирных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-дипломата, такой сценарий возможен из-за отказа США и Великобритании от переговоров с Российской Федерацией по Украине.

«В ближайшие три месяца Россия может продвинуться настолько, насколько получится, возьмет столько, сколько сможет, и сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась ни при Байдене или Харрис, ни при Трампе», — сказал он.

Как считает Того, тогда Украина может распасться на три части: восточная отойдет к РФ, западная — к Западной Европе, а «в середине останется маленькая Украина с Киевом».

По его мнению, Украина и западные страны не должны игнорировать мирные предложения президента России Владимира Путина, с которым тот выступил в середине июня. Бывший дипломат обратил внимание, что эти предложения уже жестче, чем те, о которых глава российского государства говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Путин делает эти мирные предложения, но Байден и Зеленский говорят, что тут нечего обсуждать, и что цель Украины — границы 1991 года. Это нелепо, так как Украина сама отказалась от Стамбульских соглашений, по которым почти это и получала», — продолжил Того.

Он отметил, что необходимо серьезно отнестись к мирным предложениям Москвы. Экс-дипломат считает, что сейчас есть шанс для начала мирных переговоров.

«Если дело дойдет до раздела Украины на три части, то та ситуация и условия, которые есть сейчас, покажутся сладким сном, мечтой», — добавил он.

На этой неделе глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна согласна на перемирие только при условии возвращения «оккупированных» территорий.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.