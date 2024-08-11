Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии заявили, что Украина может распасться на три части

Экс-дипломат Японии Того: Украина может распасться на три части

close
100%
РИА «Новости»

Бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того заявил, что Украина может распасться на три части, если не будет мирных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-дипломата, такой сценарий возможен из-за отказа США и Великобритании от переговоров с Российской Федерацией по Украине.

«В ближайшие три месяца Россия может продвинуться настолько, насколько получится, возьмет столько, сколько сможет, и сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась ни при Байдене или Харрис, ни при Трампе», — сказал он.

Как считает Того, тогда Украина может распасться на три части: восточная отойдет к РФ, западная — к Западной Европе, а «в середине останется маленькая Украина с Киевом».

По его мнению, Украина и западные страны не должны игнорировать мирные предложения президента России Владимира Путина, с которым тот выступил в середине июня. Бывший дипломат обратил внимание, что эти предложения уже жестче, чем те, о которых глава российского государства говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Путин делает эти мирные предложения, но Байден и Зеленский говорят, что тут нечего обсуждать, и что цель Украины — границы 1991 года. Это нелепо, так как Украина сама отказалась от Стамбульских соглашений, по которым почти это и получала», — продолжил Того.

Он отметил, что необходимо серьезно отнестись к мирным предложениям Москвы. Экс-дипломат считает, что сейчас есть шанс для начала мирных переговоров.

«Если дело дойдет до раздела Украины на три части, то та ситуация и условия, которые есть сейчас, покажутся сладким сном, мечтой», — добавил он.

На этой неделе глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна согласна на перемирие только при условии возвращения «оккупированных» территорий.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами