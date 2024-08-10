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Белоруссия проведет консультации после нарушения воздушного пространства Украиной

МИД Белоруссии проведет консультации после нарушения воздушного пространства ВСУ

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Виктор Толочко/РИА Новости

МИД Белоруссии анонсировал проведение международных консультаций с союзниками после нарушения воздушного пространства страны дронами ВСУ. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

В МИД Белоруссии пообещали довести подробную информацию о сбитых ПВО страны в ее воздушном пространстве дронах ВСУ до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также членов международных организаций и объединений, в которые входит Белоруссия.

В ведомстве заявили, что нарушение воздушного пространства страны было принято при «подстрекательстве известных внешних игроков», которых в Минске призвали остановиться, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

«Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!» — подчеркнули в белорусском ведомстве.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией. По его словам, это могли быть ударные беспилотники.

Ранее депутат Госдумы предложил начать наступление на Украину со стороны Белоруссии.

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