Лукашенко заявил об уничтожении дронов ВСУ над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. Его слова приводит агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, перехват воздушных целей был произведен ПВО страны в 19:04 мск 9 августа на высоте 1,5 км.

«Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», — рассказал президент Белоруссии.

Сообщается, что часть воздушных целей была уничтожена ПВО РФ под Ярославлем.

«Первое направление — Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета — те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены», — сообщил Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит Украине в случае провокаций на границе, и рассказал о перехвате десятков разведывательных средств ВСУ.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.