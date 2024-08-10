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Лукашенко заявил об уничтожении дронов ВСУ над Белоруссией

Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией

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president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. Его слова приводит агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, перехват воздушных целей был произведен ПВО страны в 19:04 мск 9 августа на высоте 1,5 км.

«Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», — рассказал президент Белоруссии.

Сообщается, что часть воздушных целей была уничтожена ПВО РФ под Ярославлем.

«Первое направление — Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета — те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены», — сообщил Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит Украине в случае провокаций на границе, и рассказал о перехвате десятков разведывательных средств ВСУ.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.

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