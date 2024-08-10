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Лукашенко призвал белорусов «привыкать, что президент будет другой»

Лукашенко: белорусы должны привыкать к мысли, что у них будет другой президент

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Гражданам Белоруссии надо привыкать к мысли, что у них будет другой президент. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, что президент будет другой», — заявил белорусский лидер.

В ответ на просьбу баллотироваться на предстоящих в 2025 году выборах главы государства, Лукашенко напомнил, что белорусам «нужно привыкать, что он не вечный, как и все».

Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области отметил, что когда будет покидать свой пост, то оставит преемнику мирную и спокойную страну. Белорусский президент предположил, что когда-нибудь уйдет и «будет жить в деревне».

Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, дата их проведения пока не назначена.

До этого Лукашенко заявил, что его главная задача состоит в том, чтобы не допустить военного конфликта в стране. Глава республики отметил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Белоруссии на провокации со стороны Киева.

Ранее Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся».

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