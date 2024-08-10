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МИД Белоруссии осудил атаку ВСУ на Курскую область

МИД Белоруссии назвал неприемлемыми атаки на гражданское население

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Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии осудило нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

«Решительно осуждаем действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минск не приемлет атаки на гражданское население. Также в ведомстве подчеркнули, что данная эскалация отдаляет перспективы мирных переговоров.

«Выражаем поддержку и солидарность с жителями Курской области», — добавили в МИД республики.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его главная задача состоит в том, чтобы не допустить военного конфликта в стране. Он отметил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Белоруссии на провокации со стороны Киева.

Ранее стало известно, что спецназ и ракетные войска Белоруссии отправили к границе с Украиной.

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Атаки на Курскую область
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