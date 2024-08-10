Лукашенко предупредил Украину об ответных мерах на провокации

Украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Белоруссии на провокации со стороны Киева. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что на текущий момент министерство обороны республики и генштаб получили поручения о проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государства.

До этого Лукашенко сообщил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, объекты были перехвачены ПВО страны в 19:04 по мск 9 августа на высоте 1,5 км.

9 августа президент Белоруссии заявил, что гражданам не следует переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики. Он подчеркнул, что у Минска «есть, чем ответить».

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.