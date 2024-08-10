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В США рассказали, что ждет Зеленского при отказе говорить с РФ

NI: отказ Зеленского от плана Трампа по Украине приведет к концу помощи США

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Johanna Geron/Reuters

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от плана экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине приведет к остановке военной и финансовой помощи Вашингтона Киеву. Об этом пишет издание National Interest.

«Если Зеленский откажется взаимодействовать с Путиным, это станет хорошим поводом для Трампа отказаться от оказания какой-либо помощи Украине», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что потенциальные переговоры между РФ и Украиной могут перейти в «более широкие переговоры НАТО-Россия», где будут инициированы меры по контролю над обычными и ядерными вооружениями.

До этого немецкий депутат, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али заявляла, что план Трампа разрешить украинский конфликт в течение одного дня нереалистичен.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле 2023 года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик предложил обратиться к главе российского государства с просьбой решить этот конфликт. Бывший лидер Соединенных Штатов также пообещал сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

Ранее генерал Браун прокомментировал слова Трампа о прекращении украинского конфликта за 24 часа.

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