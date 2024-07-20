Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал Браун прокомментировал слова Трампа о прекращении украинского конфликта за 24 часа

Браун: хорошо, если Трамп сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун одобрительно высказался о планах экс-президента Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

На форуме безопасности в городе Аспен Брауну задали вопрос о том, насколько реальны планы Трампа, который заявил, что сможет прекратить конфликт на Украине за один день.

«Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», — сказал Браун.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле 2023 года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик предложил обратиться к главе российского государства с просьбой решить этот конфликт. Бывший лидер Соединенных Штатов также пообещал сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

Недавно, 12 июля, Трамп вновь заявил, что мира на Украине следует добиваться как можно быстрее. Он подчеркнул, что в конфликте уже слишком много жертв и заявил, что он вообще не должен был начинаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил мир на Украине за 24 часа по плану Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами