Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун одобрительно высказался о планах экс-президента Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

На форуме безопасности в городе Аспен Брауну задали вопрос о том, насколько реальны планы Трампа, который заявил, что сможет прекратить конфликт на Украине за один день.

«Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», — сказал Браун.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле 2023 года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик предложил обратиться к главе российского государства с просьбой решить этот конфликт. Бывший лидер Соединенных Штатов также пообещал сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

Недавно, 12 июля, Трамп вновь заявил, что мира на Украине следует добиваться как можно быстрее. Он подчеркнул, что в конфликте уже слишком много жертв и заявил, что он вообще не должен был начинаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил мир на Украине за 24 часа по плану Трампа.