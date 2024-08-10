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Мишустин утвердил новые обязанности своих заместителей

Мишустин перераспределил обязанности по нацпроектам между вице-премьерами

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, касающиеся координации нацпроектов и вопросов государственной политики. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития», — говорится в сообщении.

Так, согласно принятым изменениям, координацией вопросов государственной климатической политики теперь займется вице-премьер РФ Александр Новак. До этого ответственным за данную сферу был заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев.

При этом Патрушев займется реализацией нацпроекта «Экология», который ранее координировал вице-премьер Марат Хуснуллин, уточнили в кабмине.

До этого Мишустин произвел кадровые перестановки в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Заместителем руководителя ведомства был назначен Тимур Шиналиев.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.

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