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В ФРГ сочли, что ВСУ вольно трактуют ограничения Запада на применение оружия по РФ

NZZ: ВСУ вольно трактуют ограничения Запада на применение оружия по РФ

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Reuters

Украина вольно трактует те ограничения, которые наложили на ВСУ союзники Киева относительно применения западного вооружения по территории РФ, это хорошо видно по действиям украинской армии в Курской области. Об этом пишет немецкая газета Neue Zürcher Zeitung.

«Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в трактовке этих требований (Запада по использованию переданного ВСУ вооружения на территории РФ – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вопрос об область применения западного оружия ВСУ «уже несколько месяцев является предметом спора между Украиной и ее партнерами». По оценке газеты, Украина «имеет право» атаковать военные объекты в России «в соответствии с международным гуманитарным правом».

До этого американская газета Politico писала, что наступление Украины в Курской области получило «зеленый свет» от западных союзников, в первую очередь Германии и США.

Авторы статьи подчеркивали, что не видят признаков давления союзников на Киев для остановки наступления. Издание предполагает, что действия Киева могут привести к изменению позиции стран, ранее воздерживавшихся от разрешения Украине наносить удары по российской территории своим оружием.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем обернется для Киева атака по Курской области.

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