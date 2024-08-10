В ФРГ сочли, что ВСУ вольно трактуют ограничения Запада на применение оружия по РФ

Украина вольно трактует те ограничения, которые наложили на ВСУ союзники Киева относительно применения западного вооружения по территории РФ, это хорошо видно по действиям украинской армии в Курской области. Об этом пишет немецкая газета Neue Zürcher Zeitung.

«Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в трактовке этих требований (Запада по использованию переданного ВСУ вооружения на территории РФ – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вопрос об область применения западного оружия ВСУ «уже несколько месяцев является предметом спора между Украиной и ее партнерами». По оценке газеты, Украина «имеет право» атаковать военные объекты в России «в соответствии с международным гуманитарным правом».

До этого американская газета Politico писала, что наступление Украины в Курской области получило «зеленый свет» от западных союзников, в первую очередь Германии и США.

Авторы статьи подчеркивали, что не видят признаков давления союзников на Киев для остановки наступления. Издание предполагает, что действия Киева могут привести к изменению позиции стран, ранее воздерживавшихся от разрешения Украине наносить удары по российской территории своим оружием.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем обернется для Киева атака по Курской области.