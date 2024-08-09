Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, чем обернется для Киева атака по Курской области

Посол МИД РФ Мирошник: Киев ждут огромные потери из-за атаки по Курской области

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Власти Украины понесут серьезные потери, в том числе политические, в результате атаки по Курской области, считает посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС. По его словам, действия Киева нарушают международные нормы и не могут быть оправданы какой-либо военной целью.

«Краткосрочная провокация завершится большим количеством потерь со стороны украинских боевиков <…> Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима», — отметил Мирошник.

Он добавил, что украинская сторона готова к любым авантюрам из-за проблем на линии фронта. Мирошник подчеркнул, что нападения на мирных жителей и обстрелы поселений в российском регионе выглядят как-то запредельно.

Армия России 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Германии подметили недовольство в рядах ВСУ из-за атаки на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами