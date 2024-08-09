Власти Украины понесут серьезные потери, в том числе политические, в результате атаки по Курской области, считает посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС. По его словам, действия Киева нарушают международные нормы и не могут быть оправданы какой-либо военной целью.

«Краткосрочная провокация завершится большим количеством потерь со стороны украинских боевиков <…> Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима», — отметил Мирошник.

Он добавил, что украинская сторона готова к любым авантюрам из-за проблем на линии фронта. Мирошник подчеркнул, что нападения на мирных жителей и обстрелы поселений в российском регионе выглядят как-то запредельно.

Армия России 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Германии подметили недовольство в рядах ВСУ из-за атаки на Курскую область.