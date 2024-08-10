В США признали причастность НАТО к разработке тактики ВСУ под Курском

Стратегию и тактику для нападения ВСУ на Курскую область Киев разрабатывал совместно с НАТО. Об этом заявил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.

«Стратегия и тактика, которые Украина демонстрирует на Курской дуге, были разработаны совместно с НАТО», — подчеркнул он.

При этом, по оценке Брайена, рано или поздно украинцы, несмотря на привлечение резервных войск, будут вытеснены с российской территории. «Однако это займет время», — добавил бывший советник Пентагона.

До этого сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на 10 августа ударил объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по скоплению военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Славянске и Краматорске.