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Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Славянске и Краматорске

Лебедев: минимум пять ударов нанесены по объектам ВСУ в Славянске и Краматорске

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли минимум пять ударов по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, прилеты зафиксировали примерно в шесть часов утра 10 августа. Он добавил, что по Краматорску после ударов также начали выборочно проверять документы и технику.

Этим же утром российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области. По данным Минобороны РФ, удары наносились по скоплению живой силы противника, а также бронированной и автомобильной военной технике в приграничном районе Курской области.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук говорил, что российская авиация продолжает помогать штурмовым частям группировки «Центр», нанеся около 40 ударов по позициям украинских войск.

Ранее в Германии рассказали, что ожидает Украину после потери Донбасса.

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