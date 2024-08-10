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В Крыму рассказали, чем обернется попытка ВСУ напасть на полуостров

Константинов: попытка Украины напасть на Крым обернется большими потерями для ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Попытка нападения ВСУ на территорию Крыма обернется для Украины большими потерями и поражением Киева. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», — подчеркнул он.

По словам Константинова, власти региона отслеживают ситуацию и предпринимают все необходимые меры для ответа ВСУ.

До этого американский портал Business Insider писал, что Украине для возвращения Крыма понадобятся огромные штурмовые силы, подготовленные к тому, что может стать самым тяжелым сражением в этом конфликте.

По словам эксперта по международной безопасности из Ланкастерского университета в Великобритании Бэзила Джермонда, у России есть обширная военная инфраструктура в Крыму, которая должна быть серьезно повреждена, чтобы у Украины появился шанс вернуть полуостров.

Ранее на Украине назвали условие, при котором ВСУ смогут воевать до 2033 года.

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