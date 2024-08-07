На Украине назвали условие, при котором ВСУ смогут воевать до 2033 года

Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ходе выступления в Киевской школе экономики заявил, что Киев сможет вести боевые действия до 2033 года, если объявит мобилизацию с 18 лет. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

По его словам, если призывать в ряды украинской армии с 16 лет, то ВСУ смогут воевать до 2044 года.

«Вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года. Здесь дело, прежде всего, в экономике – ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит», — пояснил Буданов.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.