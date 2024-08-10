NYT рассказала о проблемах, с которыми столкнулись ВСУ под Курском

ВСУ в ходе атаки сталкиваются с нехваткой резервов, а также с недостатком оружия и боеприпасов. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«У украинской армии мало резервов, которые она может вложить в борьбу, и она продолжает страдать от нехватки оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что для США до сих пор остается неясным, чего Украина в конечном итоге надеется достичь. Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил изданию, что цель состояла в том, чтобы отвлечь российские войска от других частей линии фронта, где украинские подразделения борются.

При этом, как пишет The New York Times, военные эксперты отмечают, что Россия, вероятно, «сможет ответить резервами, которые не воюют на Украине».

До этого российские танкисты заняли огневые позиции для уничтожения мобильных бронегрупп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее сообщалось, что российский бомбардировщик ударил по объектам ВСУ в Курской области.