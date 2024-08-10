Российский бомбардировщик ударил по объектам ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на 10 августа ударил объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по скоплению военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что удар был нанесен авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Экипаж Су-34 вернулся на аэродром базирования после того, как получил от разведки подтверждающую информацию об уничтожении целей.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец рассказал о ситуации в Курске.