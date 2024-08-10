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В Германии призвали власти прекратить финансирование Украины

Немецкий политик Вагенкнехт призвала ФРГ остановить финансирование Украины

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Германии необходимы инвестиции в гражданскую инфраструктуру государства, а не в конфликт на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

«Нам немедленно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не выделение все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогостоящее вооружение и конфликт на Украине», — подчеркнула она.

По мнению Вагенкнехт, соответствующая политика немецкого кабмина ведет экономику ФРГ к упадку.

До этого премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германии необходимо прекратить выделять военную помощь Киеву. Немецкий политик напомнил, что с самого начала конфликта «четко высказывался» против поставок оружия в распоряжение ВСУ и выступал за дипломатические инициативы решения конфликта.

Ранее Шольца призвали не дать Украине использовать немецкое оружие в РФ.

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