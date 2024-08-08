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Шольца призвали не дать Украине использовать немецкое оружие в РФ

Вагенкнехт потребовала от Шольца запретить Украине применять оружие ФРГ в РФ

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Nadja Wohlleben/Reuters

Правительству Германии следует повлиять на применение немецких вооружений Украиной на российской территории, считает глава оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости. По ее словам, председателю кабмина Олафу Шольцу нужно лично обсудить этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Канцлер должен <...> потребовать, чтобы немецкое оружие не использовалось при продвижении на российскую территорию», — заметила Вагенкнехт.

Комментарий оппозиционного немецкого политика появился после атаки ВСУ по Курской области. Армия России 7 августа остановила противника в регионе. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Германии оценили применение ВСУ немецкого оружия при нападении на Курскую область.

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