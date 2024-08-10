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В Венесуэле надеются на скорое вступление страны в БРИКС

В миссии Венесуэлы в ООН надеются на положительное решение о членстве в БРИКС

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Ivan Alvarado/Reuters

Решение о принятии Венесуэлы в состав БРИКС могут принять уже на саммите объединения в Казани в октябре 2024 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес.

«Что касается сроков (вступления государства в БРИКС — прим. ред.), я хотел бы надеяться, что в Казани на следующем саммите решение будет официально объявлено в позитивном ключе», — подчеркнул он.

По мнению Переса, в случае если соответствующее решение в БРИКС принять не смогут, то Каракас останется «активным игроком этого нового мира».

XIV Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.

До этого Перес сообщал, что Каракас станет «отличным дополнением» к БРИКС, в том числе за счет своих нефтяных запасов.

По его словам, власти Венесуэлы считают, что новое мироустройство уже сформировалось и государство на севере Южной Америки хочет внести свой вклад в его укрепление.

Ранее РФ пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань.

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