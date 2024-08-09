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РФ пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань

Посол Леденев: Россия пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в октябре

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Росконгресс

Россия пригласила президента Боливии Луиса Арсе на саммит БРИКС в Казань в октябре. Об этом рассказал посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев, сообщает госагентство ABI.

«Он (президент) приглашен на саммит в октябре в Казань», — рассказал посол.

В июне Арсе заявлял, что Боливия уже официально представила заявку о вступлении в БРИКС. Соответствующее приглашение от этой организации было получено на саммите в ЮАР.

До этого лидер Боливии в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что экономики государств БРИКС смогли нарушить гегемонию США.

В феврале президент Венесуэлы Николас Мадуро тоже сообщал о желании страны вступить в БРИКС. По его словам, «новый мир с БРИКС» приходит на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства».

Ранее сообщалось, что Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС.

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