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Киев перестал считаться на Украине безопасным местом от мобилизации

WSJ: Киев перестал быть безопасным местом от мобилизации на Украине

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Киев перестал считаться на Украине безопасным местом для того, чтобы избежать призыва в ВСУ. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«На протяжении большей части… (конфликта — прим. ред.) Киев считался относительно безопасным местом от призыва, с гораздо меньшим количеством офицеров, раздающих повестки. Но за последние несколько месяцев ситуация изменилась», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что молодых мужчин «заметно мало» в метро в Киеве и в Одессе. Некоторые населенные пункты на западе Украины «фактически опустели от мужчин», добавляет газета.

До этого сообщалось, что властям Украины становится все сложнее проводить мобилизацию в стране, поскольку многие граждане призывного возраста стремятся избежать отправки в ВСУ.

Ранее Запад обвинили в отказе от критики Украины.

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