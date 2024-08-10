Запад обвинили в отказе от критики Украины

Западу важнее политика, чем угроза ядерной безопасности, возникающая в следствие атаки ВСУ на Курскую область, считает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости. По его словам, об этом говорит отсутствие критических высказываний в адрес Украины со стороны западных государств.

«Украинский подход — ничего нового. Полное молчание на Западе, тоже ничего нового. Западные страны никогда не критиковали Украину за создание угроз ядерной безопасности. Они никогда не будут делать этого по политическим соображениям», — заметил Ульянов.

Российская армия 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в России рассказали, чем обернется для Киева атака по Курской области.