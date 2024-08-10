Украинский лидер Владимир Зеленский ищет различные способы вывести конфликт на новый виток эскалации. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Ищутся любые способы повысить агрессивность… чтобы вывести войну на новый виток эскалации (конфликта — прим. ред.)», — подчеркнул он.

Попыткой найти такие способы, по мнению Дубинского, стала атака подразделений ВСУ на территорию Курской области.

По оценке украинского депутата, президент Украины стремится втянуть страны Североатлантического альянса в украинский конфликт.

До этого Дубинский заявлял, что Украина нуждается в политической люстрации, чтобы избавиться от сил, которые привели страну к войне и узурпировали власть.

По его словам, обязательным условием будущих выборов должен быть запрет депутатам и партиям, которые принимали участие в конституционном перевороте, выраженном в «меморандуме о непроведении выборов», участвовать в них.

Ранее в правительстве КНР заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье.