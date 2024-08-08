В правительстве КНР заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье

Кризис на Украине невозможно разрешить за один час, но и провоцирование противостояния между союзниками республики и России не поможет найти решение. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что не существует простого решения сложных проблем, а кризис на Украине развивается по сей день.

Ли Хуэй добавил, что Китай готов делать то, что поможет деэскалации и проведению переговоров.

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая представило план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, в нем содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

В документе подчеркивается, что диалог является единственным решением конфликта, и международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.