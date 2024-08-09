Президента Ирана заподозрили в попытке отказаться от удара по Израилю

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает против непосредственной атаки на Израиль в качестве ответа Тегерана на устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники. По информации издания, политик призывает к нанесению ударов по военным объектам еврейского государства в других странах, чтобы не допустить серьезной эскалации в регионе.

«Пезешкиан опасается, что любая прямая атака на Израиль будет иметь серьезные последствия. Он упомянул, что нам повезло, что в прошлый раз мы не вступили в полномасштабную войну с Израилем», — говорится в тексте.

Как отмечает Telegraph, в противовес мнению президента Ирана выступает Корпус стражей исламской революции (КСИР), сторонник жесткой линии и прямой атаки на Израиль. Издание подчеркивает, что последнее слово в вопросе ответа Тегерана остается за духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

Ранее в КСИР пообещали сурово наказать Израиль.