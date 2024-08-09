В ВСУ выразили недовольство из-за атаки по Курской области

Внутри украинской армии многие скептически относятся к нападению ВСУ на Курскую область, пишет Bild. По словам заместителя главреда издания Пауля Ронцхаймера, его источники в среди военных Украины критикуют подобный шаг на фоне проблем Киева на фронте в целом.

«Одна из самых больших проблем Украины сейчас заключается в том, что на определенных участках фронта ей не хватает солдат. Поэтому военные, с которыми я говорю, удивляются тому, что там [в Курской области] проводят наступление», — говорится в тексте.

Как отметил Ронцхаймер, в рядах ВСУ задаются вопросом о том, как долго они смогут продолжать боевые действия на этом направлении. Заместитель главреда Bild подчеркнул, что вряд ли украинская сторона сможет делать это длительное время.

Армия России 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Минобороны России раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.