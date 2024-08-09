Пелоси заявила, что ничего не знала о планах Байдена по выходу из президентской гонки

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что она сама и ее соратники по Демократической партии ничего не знали о планах президента Джо Байдена по выходу из президентской гонки. Об этом пишет New York Times (NYT).

В интервью NYT Пелоси рассказала, что «никто из нас понятия не имел, что Байден объявит о своем уходе» 21 июля. И после того, как он это сделал, «все хотели открытого процесса» по выбору новой кандидатуры от Демократической партии на пост президента.

Однако после быстрого выдвижения Камалы Харрис этого не случилось.

«Самая важная часть решения — кандидат и кампания. И не похоже, что проводилась кампания, и это обескураживало людей», — сказала Пелоси.

При этом экс-спикер палаты представителей заявила, что перед демократами стоит цель: «Сделать так, чтобы нога Дональда Трампа никогда не переступила порог Белого дома, потому что он более чем странный».

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее Пелоси призвала добавить голову Байдена на гору Рашмор.