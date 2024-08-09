Немецкий генерал рассказал, почему ВСУ атаковали Курскую область

ВСУ предприняли атаку на территорию Курской области с целью скрыть свои поражения на других частях фронта и отвлечь общественность от неудач украинской армии там. Об этом в эфире немецкого телеканала Welt заявил генерал-лейтенант ВС ФРГ в отставке Роланд Катер.

«Я думаю, они хотели начать маневр для отвлечения внимания», — подчеркнул он.

По мнению генерала, ситуация на поле боя в районе Авдеевки и Часова Яра для ВСУ характеризуется как критическая.

Украина, стянув часть своих вооруженных сил к Курской области, ослабила другие участки фронта, что может позволить российским войскам стремительно продвинуться в западном направлении, добавил Катер.

До этого министерство обороны России опубликовало видео выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Курской области для наращивания сил, ведущих активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе региона.

В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, буксируемые артиллерийские орудия, РСЗО БМ-21 «Град», перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «КамАЗ» и «Урал».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее в Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область.