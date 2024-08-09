Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий генерал рассказал, почему ВСУ атаковали Курскую область

Катер: ВСУ атакуют Курскую область, чтобы отвлечь внимание от краха в Донбассе

close
100%
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ предприняли атаку на территорию Курской области с целью скрыть свои поражения на других частях фронта и отвлечь общественность от неудач украинской армии там. Об этом в эфире немецкого телеканала Welt заявил генерал-лейтенант ВС ФРГ в отставке Роланд Катер.

«Я думаю, они хотели начать маневр для отвлечения внимания», — подчеркнул он.

По мнению генерала, ситуация на поле боя в районе Авдеевки и Часова Яра для ВСУ характеризуется как критическая.

Украина, стянув часть своих вооруженных сил к Курской области, ослабила другие участки фронта, что может позволить российским войскам стремительно продвинуться в западном направлении, добавил Катер.

До этого министерство обороны России опубликовало видео выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Курской области для наращивания сил, ведущих активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе региона.

В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, буксируемые артиллерийские орудия, РСЗО БМ-21 «Град», перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «КамАЗ» и «Урал».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее в Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами