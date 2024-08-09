В Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область поставило точку в возможности проведения мирных переговоров, а также подтвердило необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей. Об этом заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — заявил парламентарий.

Он также призвал вновь вернуться к вопросу создания санитарной зоны, которая позволит защитить жителей страны. При этом важно учитывать возможности переданного Украине вооружения — так, если ракета может преодолеть расстояние в 200 км, то санитарная зона должна быть соответствующей, подчеркнул Водолацкий.

Что касается поставок истребителей F-16, то переломить ситуацию в пользу Киева это не сможет, считает депутат. Он привел в пример Abrams и Leopard, напомнив, что даже столь серьезная военная техника не позволила ВСУ продвинуться вперед.

«Мы сегодня отрабатываем ряд методик, которые позволят нам не допускать ракеты до границ Российской Федерации», — отметил Водолацкий.

Напомним, до этого украинские политики объясняли нападение на Курскую область желанием усилить свои позиции перед переходом к переговорам. Однако сегодня глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о новых условиях для перемирия — Киев требует возвращения всех «оккупированных» территорий, гарантии безопасности, репараций и наказания «военных преступников». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Украина сказала правду о причинах нападения на Курск.