Вооруженные силы России уничтожают военную западную технику ВСУ в Курской области. Об этом сообщает американское издание Newsweek, обратив внимание на кадры уничтожения БМП Bradley около границы Украины с Курской областью.

«Это (уничтожение западной техники ВСУ в Курской области. – Прим. ред.) происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области», — говорится в сообщении издания.

Утром 9 августа стало известно, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее Су-25 уничтожили личный состав ВСУ в Курской области.