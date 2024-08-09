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Су-25 уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

В Курской области Су-25 авиаракетами уничтожили личный состав ВСУ

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Минобороны России

Экипажи истребителей Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по личному составу и технике Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны России (МО РФ).

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — отметили в ведомстве. По информации передового авиационного наводчика, все обозначенные цели были успешно уничтожены, добавили военные.

После выполнения удара экипажи осуществили маневр для уклонения от возможных ответных атак, выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу.

Россия продолжает операции в Курском направлении. Военные назвали вылазку в Курскую область очередной медийной провокацией со стороны Киева, которая не приведет к успеху.

По данным российской армии, противник понес значительные потери в личном составе, а также в бронетехнике и автотранспорте.

Пилот Су-25 Дмитрий выразил уверенность в победе России.

Ранее в Курске ввели дополнительные меры безопасности.

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