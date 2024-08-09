Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-посол Таиланда счел, что атака ВСУ на РФ должна показать «пользу» Зеленского

Пиром: атака на Курскую область покажет полезность Зеленского для Запада

close
100%
Reuters

Атака ВСУ на Курскую область призвана показать мировому сообществу, что украинский лидер Владимир Зеленский «все еще полезный». Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший глава МИД Таиланда, экс-посол в СССР и России Касит Пиром.

«Я думаю, целью всего этого является показать миру, что Зеленский все еще полезный, чтобы получить поддержку в дальнейшем», — подчеркнул он.

Пиром отметил, что действия ВСУ на территории Курской области носят краткосрочный характер и напоминают PR-кампанию.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Ранее в Китае заявили, что атака Украины на Курскую область усугубляет конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами