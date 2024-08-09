Атака ВСУ на Курскую область призвана показать мировому сообществу, что украинский лидер Владимир Зеленский «все еще полезный». Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший глава МИД Таиланда, экс-посол в СССР и России Касит Пиром.

«Я думаю, целью всего этого является показать миру, что Зеленский все еще полезный, чтобы получить поддержку в дальнейшем», — подчеркнул он.

Пиром отметил, что действия ВСУ на территории Курской области носят краткосрочный характер и напоминают PR-кампанию.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Ранее в Китае заявили, что атака Украины на Курскую область усугубляет конфликт.