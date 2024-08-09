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В Китае заявили, что атака Украины на Курскую область усугубляет конфликт

Global Times: атака Украины на Курскую область усугубляет конфликт

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«Алексей Смирнов»/«Mash»' class="item-image" >
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Атака украинских войск на Курскую область обостряет конфликт. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Действия украинской армии безусловно обострят ситуацию на фронте, отмечают авторы материала.

«[Атака ВСУ] разрушит с таким трудом завоеванные надежды на мирные переговоры, над достижением которых международное сообщество упорно работало», — говорится в материале.

По мнению профессора Китайского института иностранных дел Ли Хайдуна, эта ситуация показывает двуличность политики США. Так, Вашингтон с одной стороны заявляет о сдерживании применения американского оружия, с другой стороны финансирует Киев и оказывает ему военную поддержку.

Таким образом, именно США препятствуют мирному урегулированию конфликта, отметил эксперт.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Ранее США назвали действия Украины в Курской области «самообороной».

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