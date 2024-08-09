В Китае заявили, что атака Украины на Курскую область усугубляет конфликт

Атака украинских войск на Курскую область обостряет конфликт. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Действия украинской армии безусловно обострят ситуацию на фронте, отмечают авторы материала.

«[Атака ВСУ] разрушит с таким трудом завоеванные надежды на мирные переговоры, над достижением которых международное сообщество упорно работало», — говорится в материале.

По мнению профессора Китайского института иностранных дел Ли Хайдуна, эта ситуация показывает двуличность политики США. Так, Вашингтон с одной стороны заявляет о сдерживании применения американского оружия, с другой стороны финансирует Киев и оказывает ему военную поддержку.

Таким образом, именно США препятствуют мирному урегулированию конфликта, отметил эксперт.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Ранее США назвали действия Украины в Курской области «самообороной».