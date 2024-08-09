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В США раскрыли подробности подготовки покушения на Трампа в Пенсильвании

ABC: подозреваемый в покушении на Трампа тренировался в тире в течение года

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Evan Vucci/AP

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс в течение года «десятки раз» ходил тренироваться в тир. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

«Подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа посещал тир десятки раз в течение года, предшествовавшего нападению», — говорится в сообщении телеканала.

Согласно данным, полученным сенатором от Айовы Чаком Грассли, Крукс вел «интенсивную подготовку». К примеру, стало известно, что с момента оформления членства в стрелковом клубе 10 августа 2023 Крукс посещал стрельбище в общей сложности 43 раза, в том числе 20 раз за первые четыре месяца членства.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп рассказал о своем состоянии после покушения.

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