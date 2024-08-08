Трамп рассказал о своем состоянии после покушения

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп почти восстановился после ранения уха в результате покушения на его жизнь в штате Пенсильвания, передает CNN. На пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго он отметил, что быстро идет на поправку.

«Это был чертовски трудный опыт, но я быстро исцеляюсь», — заметил Трамп.

Он добавил, что в результате ранения у него остался небольшой шрам на ухе, но ему повезло и попадание пули не привело к каким-либо слуховым нарушениям. Трамп подчеркнул, что ФБР хорошо справилось с расследованием покушения на него.

14 июля митинг экс-президента США в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову.

Ранее Трамп развеял беспокойство Байдена по поводу передачи власти в США.