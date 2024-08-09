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Сын экс-премьера Бангладеш рассказал о планах матери вернуться на родину

Сын экс-премьера Бангладеш Хасины Джой: мать вернется на родину после выборов

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина вернется в Бангладеш после того, как новое правительство страны примет решение провести выборы. Об этом в беседе с газетой Times of India заявил сын Хасины Саджиб Вазед Джой.

«Она вернется в Бангладеш, как только временное правительство решит провести выборы в стране. Я благодарен премьер-министру Нарендре Моди за то, что он так быстро спас жизнь моей матери», — отметил он.

По словам Джоя, у него никогда не было политических амбиций, поэтому сын экс-премьера Бангладеш «обосновался в США». Однако события в Бангладеш за последние несколько недель показывают, что существует вакуум лидерства, отметил он. Джой заявил, что не исключает, что может «заняться политикой» в будущем.

До этого президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу привел к присяге главу временного правительства страны лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса.

6 августа стало известно, что лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, бизнесмен и банкир Мухаммад Юнус возглавил временное правительство Бангладеш в качестве главного советника правительства. Парламент страны был отправлен в отставку на фоне протестов.

Хасина ушла в отставку и покинула страну. Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлекли армию.

Ранее был арестован бывший начальник разведки Бангладеш.

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