Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш

Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, бизнесмен и банкир Мухаммад Юнус возглавил временное правительство Бангладеш в качестве главного советника правительства. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

О назначении Юнуса сообщил пресс-секретарь президента страны Джойнал Абедин.

«Решение было принято в ходе встречи президента Шахабуддина с координаторами Антидискриминационного студенческого движения. Абедин также упомянул, что оставшиеся члены временного правительства будут окончательно утверждены после консультаций с различными политическими партиями», — сообщает издание.

Юнус занимается бизнесом в области микрокредитования и является пионером этой отрасли в стране. Нобелевскую премию мира он получил за усилия по созданию экономического и социального развития снизу.

До этого международный аэропорт в столице Бангладеш возобновил работу.

Ранее посольство РФ призвало россиян покинуть Бангладеш.