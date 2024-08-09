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В Японии потребовали от США извинений за атомные бомбардировки

Депутат Судзуки: США должны извиниться перед Японией за атомные бомбардировки

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Max Desfor/AP

Америка должна извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в прошлом году саммит G7 проходил в Хиросиме, там выступал президент США Джо Байден. Это была отличная возможность для Штатов впервые в истории признать, что использовать атомную бомбу было ошибкой и извиниться, уверен депутат. Однако американский лидер не стал этого делать.

«Так как ни разу не было таких извинений, я считаю, что нужно было заставить их это сказать на саммите. Премьер Кисида ничего для этого не сделал. Все идет так, как хочет Америка», — заявил он.

До этого сообщалось, что ни один из японских политиков не упомянул США на церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы. В том числе премьер-министр Фумио Кисида.

Ранее внук создателя американской атомной бомбы посетил Хиросиму.

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