Проблемы с поставками нефти из России из-за действий Украины являются чрезвычайно актуальными. Об этом заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Чрезвычайно актуальными и далее остаются поставки российской нефти для нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft. Мы помогаем всеми возможными способами, чтобы мы избежали кризиса с нефтепродуктами», — заявил Фицо.

Словацкий премьер напомнил, что проблемы с поставками нефти из России случились после того, как Украина ввела санкции против компании «Лукойл», которая поставляла нефть в Словакию по нефтепроводу «Дружба». Трубопровод находится на территории, подконтрольной Киеву.

До этого Роберт Фицо заявил, что правительства Украины и Словакии проведут переговоры в октябре 2024 года по вопросам мирного урегулирования конфликта в стране.

Словацкий премьер также добавил, что антироссийская риторика и стратегия Киева не приносит успехов ни Украине, ни Европейскому Союзу.

Ранее Фицо заявил, что опасается новых покушений на членов кабмина Словакии.