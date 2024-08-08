Иностранцам запретили иметь более десяти сим-карт в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам иметь более 10 сим-карт в России. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что соответствующие меры направлены на борьбу с преступлениями с использованием мобильной связи.

Законом вводится ограничение по количеству абонентских номеров для иностранцев и лиц без гражданства. Такие граждане и юрлица смогут иметь не более 10 сим-карт.

Есть ограничения и для граждан России. Теперь физическое лицо не сможет получить более 20 номеров.

До этого эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин пояснял, что планы по ужесточению продажи сим-карт связаны с тем, что ФСБ хочет повысить эффективность расследования преступлений. Такой подход позволит раскрывать киберпреступления, для которых требуется смс-пароль.

Ранее россиян предупредили об учащении случаев кражи денег через сим-карты.