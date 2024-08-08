Украинцам посоветовали не посещать Израиль

Гражданам Украины стоит воздержаться от поездок в Израиль из-за сложностей с перелетом, которые возникли в результате отказа ряда авиакомпаний осуществлять рейсы в этом направлении. Об этом в эфире YouTube-канала Media Center Ukraine сообщил украинский посол Евгений Корнийчук.

По словам дипломата, многие авиакомпании столкнулись с удорожанием страховки. Не все перевозчики ее могут себе позволить, что негативно сказывается на стоимости билетов, считает Корнийчук.

Также посол рекомендовал украинцам, которые находятся в Израиле, вылетать из страны рейсами израильских лоукостеров. Они не столкнулись с проблемами при осуществлении перелетов и продолжают беспрепятственно покидать пределы государства, отметил дипломат.

В июне украинское посольство в Иерусалиме сообщило, что Киев ограничит въезд гражданам Израиля, который фактически в одностороннем порядке отменил безвизовый режим. Диппредставительство предупредило, что в ответ украинское правительство введет аналогичные требования для израильских граждан, в том числе религиозных паломников.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».